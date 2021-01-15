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Yaşam

Edirne 155 litre kaçak içki

Edirne sınırında 155 litre kaçak içki ele geçirildi konuyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

DHA15 Ocak 2021 Cuma 19:09 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 19:09
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Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda iki araçta yapılan aramada, 155 litre kaçak içki ele geçirildi, Moldova ve Bulgaristan uyruklu 8 kişi ise gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Moldova'dan Türkiye'ye, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak iki araçla kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır kapısında durdurulan araçlarda yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 155 litre içki ele geçirildi. 7'si Moldova, 1'i Bulgaristan uyruklu 8 kişi ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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