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Edirne'de 126 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ile Meriç ve Enez ilçesinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Yapılan çalışmalarda, Filistin, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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