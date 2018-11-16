Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu güzergahındaki devriyesinde yol kenarında bir düzensiz göçmen grubunu fark etti.

Grubun kimlik kontrolünü yapan ekipler, 14 kişinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Habib Vofar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki zor şartlar ve yokluk nedeniyle Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi. Avrupa ülkelerinde iş bularak çalışma umuduyla yola çıktıklarını anlatan Vofar, "Pakistan'da savaş var, iş yok. Yokluk nedeniyle göçüyoruz. Daha önce de geçmeyi denedim. Geçenlerde Yunanistan'a geçtiğim zaman, Yunan polisi yakalayarak bizi geri gönderdi. Şimdi yine Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine geçmeye çalışıyoruz. Ailem Pakistan'da, Avrupa'da iş bularak aileme bakmayı düşüyorum." diye konuştu. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.