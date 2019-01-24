Edirne'de 149 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Köşençiftliği ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Suriye, Türkmenistan, Libya, Cezayir, Pakistan, Tunus, Irak, Cezayir, Fas, İran, Afganistan, Nepal ve Eritre 149 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.