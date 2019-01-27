Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Meriç ilçesinde yapılan denetimlerde, Fas, Pakistan ve Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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