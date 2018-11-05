Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrollerini sürdüren Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri "dur" ihtarına uymayan bir aracı takibe aldı. Ekipler, İpsala'da durdurulan araçta 17'si Pakistan, 7'si Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü R.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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