Edirne'de 288 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye ve Yenikadın köyleri ile Meriç ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Ekipler, Cezayir, Irak, Libya, Filistin ve Pakistan uyruklu 288 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.