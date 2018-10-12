Edirne'de 336 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 336 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Lalapaşa, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yasa dışı geçişlere ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde, Filistin, Fas, Cezayir, Afganistan, Bangladeş, Suriye, Libya ve Pakistan uyruklu 336 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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