29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7138
  • 6,3678
  • 261.535
  • 103362
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Edirne'de yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Meriç ilçesinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Fas ve Bangladeş uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MİT ve TSK'dan Erbil zanlısı teröristlere ortak operasyon

MİT ve TSK'dan Erbil zanlısı teröristlere ortak operasyon

Bölücü örgüt çözülüyor! Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

Bölücü örgüt çözülüyor! Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

Dikkat! Personel alımları yarın sona eriyor

Dikkat! Personel alımları yarın sona eriyor

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süre 90 güne çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süre 90 güne çıkarıldı

PKK propagandası yapılan belgesele destek çıktı

PKK propagandası yapılan belgesele destek çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Hakan Atilla Türkiye´de! Böyle karşılandı

Hakan Atilla Türkiye´de! Böyle karşılandı

Boğulmak üzere olan kişiye hayat zinciri

Boğulmak üzere olan kişiye hayat zinciri

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

'Retweet' butonunun mucidi pişman: Sosyal medya bozuldu

'Retweet' butonunun mucidi pişman: Sosyal medya bozuldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA