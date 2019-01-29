Edirne'de 417 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Köşen, Orhaniye ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.