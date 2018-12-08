Edirne’de alacak verecek tartışması: 1 ölü

Köy dışında bulunan çiftlikte Yasin Sivil ile S.C. alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.C. silah ile ateş ederek Yasin Sivil’i vurdu. Yasin Sivil olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.