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Yaşam

Edirne'de aynı aileden 4 kişinin cesedi bulundu! Valilikten açıklama geldi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Korkunç olaya ilişkin valilikten açıklama geldi.

IHA29 Mart 2022 Salı 11:49 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 12:41
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İddialara göre, Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

EDİRNE'DEKİ KORKUNÇ OLAYA İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan üzücü olaya ilişkin yapılan açıklamada, "29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G, M.G, A.G, ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.

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