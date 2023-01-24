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Yaşam

Edirne'de badem ağaçları ''yalancı bahara'' aldanıp tomurcuk vermeye başladı

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ağaçları tomurcuklandı.

AA24 Ocak 2023 Salı 13:28 - Güncelleme:
Edirne'de badem ağaçları ''yalancı bahara'' aldanıp tomurcuk vermeye başladı
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Sıcaklığının 15 santigrat dereceye kadar yükseldiği Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde badem ağaçları "yalancı bahara" aldanıp tomurcuk vermeye başladı.

Üretici Tunay Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve ağaçlarının yaprak çıkararak tomurcuklandığını, böyle giderse birkaç güne de çiçek açacağını belirtti.

Badem ağaçlarının "yalancı bahara" aldandığını anlatan Aslan, "Daha önce mart ayı sonunda çiçek açan badem ağaçları şimdi tomurcuklandı, birkaç güne kadar çiçek çıkaracak duruma geldi. Ne yazık ki bu çiçekler meyveye dönmeyecek. Havaların soğumasıyla donacak ve yüzde 70 ile 80'e yakın verim kaybı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya da bitki ve ağaçların sıcaklık ve ışığa göre hareket ettiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle de ağaçların yanıldığını söyledi.

"Ağaçların takvimi yok" diyen Kaya, "Onların takvimi sensörleri. Sıcak havayı gören ağaç 'bahar geldi' diye çiçek açıyor." dedi.

Kaya, "Bitkiler, ağaçlar sıcaklığa ve ışığa göre programlanmış. Ağaçlar bu mevsimde havaların böyle gitmesi nedeniyle yanılıyor. Gönül ister ki yanılmasınlar. Zaten 3-5 tane ağacımız var. Son yıllarda doğru dürüst ne kayısı, ne badem, ne erik yiyebildik. Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle kurak ve sıcak geçen kışlara ağaçlar bol bol aldandılar." ifadelerini kullandı.

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