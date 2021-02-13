Edirne'de çaldığı eşyalarla bindiği taksinin sürücüsünün yakalattığı zanlı tutuklandı

AA 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:00

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Edirne Adliyesine getirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki işletmenin kapısını dün kırarak giren S.K, işletmedeki iki televizyon ile dekor amacıyla sergilenen bakır kapları çalmış, işletmeden çıkarak taksiye binen zanlı çaldığı televizyonları 2. el ürünler satan bir mağazaya götürmüştü.

Durumdan şüphelenen taksici, işletme sahibi Cesur Pakarda'yı arayıp olayı anlatmış, Pakarda, taksicinin tarif ettiği 2. el dükkanına yakın bir noktada zanlıyı yakalayarak polise teslim etmişti.

Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansımıştı.