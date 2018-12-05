Edirne'de çeltik tarlasında erkek cesedi bulundu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde çeltik tarlasında hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Yapılan incelemede 3 gün önce donma sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin vücudunda uzun süre suya maruz kalma nedeniyle lezyonların oluştuğu belirlendi.

Düzensiz göçmene ait olduğu düşünülen ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edirne’de dün aynı bölgede ayrı ayrı sınır köylerinde 3 düzensiz göçmenin cesedi bulunmuş, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte ölümlerin donma sonucu gerçekleştiği belirlenmişti.

Köyde düzensiz göçmen trafiği yaşanıyor

Yunanistan'a sınır köy Adasarhanlı Köyü Muhtarı İbrahim Dalkıran, köylerinde yoğun olarak düzensiz göçmen yakalandığını söyledi.

Pek çoğunun ıslak elbiselerle ya da yarı çıplak köye sığındığını ifade eden Muhtar Dalkıran, "Tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Haftanın 3-4 günü Yunanistan kaçakları zorla geri gönderiliyor.Birçoğu yaralı olarak geliyor, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber veriyoruz. Köy sakinleri olarak çok üzülüyoruz." dedi.