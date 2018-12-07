Edirne'de 'düzensiz göçmen' operasyonu

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında bir otomobil ve bir minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, sınırı yasa dışı şekilde geçme hazırlığında olan Pakistan ve Afganistan uyruklu 15 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürülüğü'ne gönderilirken, göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.D, M.G ve M.Ş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.