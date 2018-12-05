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Edirne’de insan tacirlerine operasyon: 28 gözaltı

Edirne’de, kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkararak organizatörlük yaptığı düşünülen 28 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

  • İHA
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 Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen insan tacirleri için harekete geçti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, organizatörlük yaptığı düşünülen 28 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenlerin yanı sıra FETÖ/PDY şüphelileri ile diğer silahlı terör örgütü mensuplarını da para karşılığında yurt dışına kaçırdığı belirtildi. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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