Edirne'de kısıtlama ihlaline ceza

AA 08 Mart 2021 Pazartesi 18:22 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:22

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 haftada yapılan kontrollerde 332 kişiye 834 bin 300 lira para cezası uygulandı.



Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 1-8 Mart tarihleri arasında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.



Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza verildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.