İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7073
  • EURO
    9,1615
  • ALTIN
    418.502
  • BIST100
    1530.27
Yaşam

Edirne'de kısıtlama ihlaline ceza

Edirne'de kısıtlamaya uymayan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza uygulandı.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 18:22 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:22
ABONE OL

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 haftada yapılan kontrollerde 332 kişiye 834 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 1-8 Mart tarihleri arasında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza verildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.