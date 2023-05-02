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Yaşam

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

Edirne'de ters yöne giren motosiklettin otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 09:41 - Güncelleme:
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
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Kaza, Edirne'de 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan U.Ö. idaresindeki 22 BK 057 plakalı otomobil ters yönden gelen 17 ADL 225 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yanındaki yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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