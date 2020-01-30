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Yaşam

Edirne'de polis, çocukların 'motosiklete binme hayali'ni gerçekleştirdi

Edirne'de yunus ekipleri, yarıyıl tatilinde sokakta oynayan çocukları motosikletle gezdirdi.

AA30.01.2020  17:10 - Güncelleme: 30.01.2020  17:10

Huzur toplantıları kapsamında İstasyon Mahallesi'ne gelen Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, sokakta oynayan 10 çocuğun, yunus polislerinin yanına gelerek motosikletle gezmek istediklerini iletmeleri üzerine, çocukların gezdirilmesi talimatını verdi.

Polisler, kask taktıkları çocukları motosiklete bindirerek mahallede bir süre gezdirdi.

Motosikletle gezmekten büyük keyif alan çocuklar, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'a teşekkür etti.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgilendirme toplantısı için geldikleri mahallede çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Çocukların motosiklete binme isteğini gerçekleştirdiklerini belirten Kurt, "Biz vatandaşımız için varız. Çocuklar da bizim ülkemizin geleceği. Onları sağlıklı, mutlu bir geleceğe hazırlayabilirsek ne mutlu bize. Çocuklarımıza mutluluk verebildiysek bundan çok mutlu oluyoruz." dedi.

Çocuklardan Bilgehan Tekin ise motosiklete binmeyi çok sevdiğini, yarıyıl tatilinde böyle bir anı yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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