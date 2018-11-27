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Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte öğle saatlerinde çiseleyen yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sadık Ahmet, Muammer Aksoy, İlhami Ertem ve Talatpaşa caddeleri ile bazı sokaklar trafiğe kapandı.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle, bazıları ise iş yerlerinin tentelerin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri, son 6 saatte kente yaklaşık 33 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Sağanağın yarın da devam edeceğini aktaran yetkililer, kentte perşembe günü karla karışık, cuma günü ise kar yağışı beklendiğini dile getirdi.

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