14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 5,9649
  • 216.783
  • 101.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Edirne'de spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 ağır yaralı

Edirne'de hurdacıda çelik kasanın spiral kullanılarak açılması sırasında, içerisinde bulunan fünyelerin üzerine kıvılcım sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi ağır yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hurdacıda çelik kasanın spiral kullanılarak açılması sırasında, içerisinde bulunan fünyelerin üzerine kıvılcım sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Olayda, hurdacıda çalışan Ahmet Akan'ın (41) sol bacağı koparken, oğlu Muhammed Akan (13) ve Afgan uyruklu Hasan Mirzae da ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan hurdacıda meydana geldi. Keşan'a bağlı Mecidiye köyünde daha önce kapatılan kum ocağında, içerisinde patlayıcı fünyelerin bulunduğu ve anahtarı kayıp olan çelik kasa, çilingir yardımıyla açılmak üzere Birlik Sokak'ta bulunan hurdacıya teslim edildi. Hurdacıda çalışan Ahmet Akan, uyarıya rağmen yanında oğlu Muhammed Akan ve Afgan uyruklu Hasan Mirzae ile birlikte spiral makinesiyle çelik kasayı keserek açmak istedi. Bu sırada spiralden çıkan kıvılcımların fünyelerin üzerine sıçraması sonucu hurdacıda büyük patlama meydana geldi.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Patlama sonucu Ahmet Akan, oğlu Muhammed Akan ve Hasan Mirzae ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı kopan Ahmet Akan ve sırtından yaralanan oğlu Muhammed Akan ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasından yaralanan Hasan Mirzae ise ameliyata alındı.

HURDACIDA İNCELEME


Polis, olay yerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları da patlamanın olduğu hurdacıda incelemede bulundu.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Olayın ardından hurdacının işletmecisi M.K., çelik kasayı, hurdacıya bırakan eski kum ocağı işletmecisi N.Y. ve oğlu E.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL´sinden kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber

Araç sahiplerini sevindiren haber

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

ABD'den yeni Venezuela hamlesi

ABD'den yeni Venezuela hamlesi

Yanukoviç’e vatana ihanetten 13 yıl hapis

Yanukoviç’e vatana ihanetten 13 yıl hapis

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

Rusya ABD'yi suçladı: Kaba bir müdahale

Rusya ABD'yi suçladı: Kaba bir müdahale
 

POPÜLER HABERLER

24 Ocak İstikrar Kararları - Tarihte bugün 1980

24 Ocak İstikrar Kararları - Tarihte bugün 1980

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA