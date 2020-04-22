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Yaşam

Edirne'de talihsiz kaza... Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldü

Edirne'de, beton yüklü TIR'ın çarptığı parık halindeki başka bir TIR'ın sürücüsü Yunus Saz (56), hayatını kaybetti.

DHA22 Nisan 2020 Çarşamba 18:28 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 18:29
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Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Yunus Saz'ın kullandığı 35 PIH 69 plakalı TIR arıza yaptı. Saz, TIR' yol kenarına park etti. Saz'ın arızayı haber vermesi üzerine TIR'ın dorsesi aynı firmadan Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 PMF 77 plakalı TIR'a aktarıldı. Bu sırada S.G.'nin kullandığı 34 GA 0102 çimento yüklü TIR kontrolden çıkarak, önce kenardaki TIR'ın dorsesine ardından da Yunus Saz'a çarptı. TIR, bariyere çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Saz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü S.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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