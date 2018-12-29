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Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Keşan ilçesinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, birçok evde arama yapıldı.

Arama sırasında uyuşturucu hapları klozete attığı belirlenen kadının evinin bahçesindeki bir bölümde hassas terazi ile küçük ebatlarda kilitli poşetler bulundu. Bu bölüm ile ev arasında irtibatı sağlayan, zil sesi ile uyarı veren bir düzenek de tespit edildi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

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