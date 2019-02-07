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Ege Bölgesi dışında kalan yurdun tüm bölgelerinde yağış bekleniyor

Meteoroloji'den gelen son uyarılara göre kıyı Ege haricinde kalan yurdun tüm bölgelerinde yağış bekleniyor. Öte yandan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
 
Yağışların, öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu  ilçelerinde kuvvetli, kentin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve  yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
 
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer  sis, buzlanma ve don yaşanması beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde  seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalması ve mevsim  normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.
 
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli  (60-80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu  Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90  kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI  
 
Yağışların öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu  ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), şehrin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında  çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden ani  sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı  kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı  vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
 
 Öte yandan, rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu  yönlerden kuvvetli (60- 80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu  yönünden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerinden yer yer tam  fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle  muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı  zehirlenmeler gibi durumlara karşı dikkat edilmesi gerekiyor.
 
BOLU'DA KAR YAĞIŞI
 
 D-100 kara yolu ve Anadolu  Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor
 
Bölgede gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar  yağışına bıraktı.  Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant, Bakacak, Karanlıkdere  ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve  viyadükler mevkisinde etkili oluyor.
 
Kara yolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışması  yürütüyor.
 
 Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise  sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda  uyarırken, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını  kullanmamasını istedi.
 
Öte yandan, Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

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