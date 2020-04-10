Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı

AA 10 Nisan 2020 Cuma 23:57 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 23:57

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de de vatandaşlar alışveriş yapmak için sokağa çıktı, trafikte yoğunluk oldu.