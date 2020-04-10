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Yaşam

Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de de vatandaşlar alışveriş yapmak için sokağa çıktı, trafikte yoğunluk oldu.

AA10 Nisan 2020 Cuma 23:57 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 23:57
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İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de de vatandaşlar alışveriş yapmak için sokağa çıktı, trafikte yoğunluk oldu.

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