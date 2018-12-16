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Ege Denizi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.24'te Ege Denizi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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