İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2020 Cuma / 30 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,568
  • EURO
    8,9748
  • ALTIN
    474.413
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yaşam

Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen Balıkesir açıklarında kurtarıldı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 21:51 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 21:51
ABONE OL

 Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Çıplak Ada açıklarında tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

Ekiplerin fark ederek kurtardığı aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 1 Fildişi Sahilli, 13 Somali, 5 Kongo, 10 Suriye ve 3 Orta Afrika uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Bitkin halde olan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme verildi.

Organizatör olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin Çanakkale-Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.