Ege Denizi'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Enez sahilinin Boztepe Burnu batısında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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