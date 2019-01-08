Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin 6,78 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
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