Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 6,78 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.