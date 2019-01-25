Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege’de güney yönlerden esen rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege’de güney yönlerden esen rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 (105 km/sa) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.