Ege'de deprem paniği

<p> Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde ve 11.7 km derinlikte olduğu kaydedildi.</p> <p> <img src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/11/07/071120181407464209524_3.jpg' style='float: right; height: 426px; width: 630px;' /></p>
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