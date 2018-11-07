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Ege'de deprem paniği

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • star.com.tr
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde ve 11.7 km derinlikte olduğu kaydedildi.

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