Ege'deki turistik yerlerde hareketlilik hakim

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 18:08 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:09





İzmir'de çok sayıda vatandaş, hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşması dolayısıyla Urla ve Çeşme'deki sahil bölgelerinde vakit geçirdi.

Çeşme'deki Alaçatı Mahallesi de vatandaşların tercihleri arasında yer aldı. Yarı kapasiteyle hizmet veren kafe ve restoranların yoğun olduğu görüldü.

Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal eden vatandaşları uyardı.

Selçuk ilçesinde yer alan Şirince Mahallesi'nin ise diğer merkezlere göre daha sakin bir gün geçirdiği görüldü.

Şirince Türetim Derneği Başkanı Uğur Kaya, mahalle esnafının beklediği iş hacmini yakalayamadığını belirterek, "Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından ilk hafta sonu yaşanması nedeniyle otel ve pansiyonlardaki doluluk yüzde 50 civarında seyrediyor. İlerleyen haftalarda virüsün seyrine göre eski günlere döneceğimizi umuyoruz." dedi.

- Kuşadası'nda da yoğunluk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de güneşli havayı fırsat bilenler sahillere yöneldi.

Kadınlar Denizi Sahili ile İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Didim'de ise etkili olan rüzgar nedeniyle ağırlıklı olarak vatandaşlar evlerinde kaldı.

