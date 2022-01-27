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Yaşam

Eğirdir gölü buz tuttu

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu.

İHA27 Ocak 2022 Perşembe 13:36 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:36
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Eğirdir'de son dönemde etkili olan ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın gündüz eksi 3 ile 7, gece ise eksi 15'e kadar düştüğü ilçenin turistik merkezlerinden Eğirdir Gölü'nde ise farklı bir görüntü ortaya çıktı. Gölün büyük bir kısmının buz tuttuğu görüldü.

Tamamen karla kaplandı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği Eğirdir Gölü'nün buz tuttuğu fotoğrafı paylaştı. Paylaşımında Doç. Dr. Önol, Eğirdir Gölü'nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı.

  • eğirdir gölü
  • donma

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