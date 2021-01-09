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Yaşam

Eğlence mekanına baskın düzenlendi, 43 kişiye 149 bin 167 lira para cezası kesildi

İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken, eğlence mekanına baskın düzenlendi. İçeride bulunan 43 kişiye 149 bin 167 lira para cezası kesildi. İş yeri mühürlendi.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:50
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde koronavirüs denetimleri kapsamında dış tabelası olmayan bir işletmenin açık olduğunu tespit edildi. 

Polis ekiplerince iş yerine yönelik yapılan incelemede, ışıkların kapalı olduğu, ortamın loş ışıkla aydınlatıldığı, müzik yayını yapıldığı, masalarda sigara ve alkollerin olduğu tespit edildi. 

Polis ekipleri mekân içerisinde sosyal mesafe kuralına uymadan oturan 43 kişiye 149 bin 167 lira para cezası kesti. 

İşletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini de tespit etti. İş yeri mühürlendi.

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