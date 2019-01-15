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Eğribel Geçidi ulaşıma kapandı

Giresun-Sivas kara yolundaki Eğribel Geçidi çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı geçitte kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar ve tipinin yanı sıra çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Kara yolu güzergahını kullanan bazı araç sürücüleri ve vatandaşların Karayolları Bakımevi ile bölgedeki dinlenme tesislerinde konakladıkları öğrenildi.

Karayolları 104. Şube Şefliği yetkilileri, bölgede yolun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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