Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ehliyetine 5 kez el konuldu yine direksiyon başında alkollü yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesine daha önce 5 kez alkollüyken araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulan sürücü, yine direksiyon başında alkollü yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dilberler Sekisi mevkisinde yol uygulaması yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri 01 CKR 44 plakalı cipi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki kişilerin otoban çıkışından Yüreğir ilçesine geçiş yaptığı anonsu üzerine otoban çıkışları kapatıldı.

Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü ve yanındaki arkadaşı, yaklaşık 5 kilometre sonra Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda durduruldu.

Ekiplerin yaptığı sorgulamada, 45 yaşındaki sürücü Çetin K'nin daha önce 5 kez alkollüyken araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğu belirlendi.

Sürücünün Çetin K. olmadığını iddia eden cipteki arkadaşı Tugay D. ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü Çetin K'ye toplamda 7 bin 240 lira para cezası kesti. Ekipler ayrıca söz konusu cipi trafikten men etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mülteci teknesi battı ölü ve yaralılar var

Mülteci teknesi battı ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA