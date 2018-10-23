Ehliyetine 5 kez el konuldu yine direksiyon başında alkollü yakalandı

Dilberler Sekisi mevkisinde yol uygulaması yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri 01 CKR 44 plakalı cipi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki kişilerin otoban çıkışından Yüreğir ilçesine geçiş yaptığı anonsu üzerine otoban çıkışları kapatıldı.

Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü ve yanındaki arkadaşı, yaklaşık 5 kilometre sonra Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda durduruldu.

Ekiplerin yaptığı sorgulamada, 45 yaşındaki sürücü Çetin K'nin daha önce 5 kez alkollüyken araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğu belirlendi.

Sürücünün Çetin K. olmadığını iddia eden cipteki arkadaşı Tugay D. ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü Çetin K'ye toplamda 7 bin 240 lira para cezası kesti. Ekipler ayrıca söz konusu cipi trafikten men etti.