Tanesini 15 liradan satıyor, paraya para demiyorlar!

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Ejder meyvesi çiftçinin yeni geçim kaynağı oldu

Örtüaltı domates üretimiyle ünlü Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ejder meyvesi çiftçinin yeni geçim kaynağı olma yolunda.

  • İHA
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Kumluca ilçesi Beykonak mahallesinde, üretici Bilal Bayram, 2 yıl önce seralarında örtü altı ürünleri sökerek yerine ejder meyvesi dikti. Yılda bir ay süresince hasat yapılabilen Ejder meyvesi Haziran ayı başından itibaren çiçek açıyor. Temmuz’un 20 sinden sonra başlıyor,  Aralık ayına sonuna kadar hasat edilebiliyor. Gübreleme ve kimyasal mücadelenin yapılmadığı Ejder Meyvesi dönüm alanı açısından diğer örtü altı ürünlerinden daha fazla kar sağlıyor. 
 
Ejder meyvesi üreticisi Bilal Bayram, “1.5 dekarlık serada ejder meyvesi üretiyorum. Bu serayı 2017 yılı Haziran temmuz döneminde diktim. Bu yıl ikinci meyve yılımız olacak. Şu an ağaçlarımızın üzeri gayet dolu. Meyve tutumu çok güzel. 20 – 25 gün sonra hasatını yapacağız. Gidişatı güzel inşallah sonuçları da güzel olur. Haziran ayında çiçek açıyor. 2 yıl önce ekimi yaptık. Geçen yıl Temmuz’dan Aralık ayına kadar güzel meyve aldık.  İnşallah sezon güzel geçecek. Geçen yıl toplamda 4 bin meyve sattık. Ortalama 15 TL den satıldı. Bu yıl 10 Bin veya 15 Bin adet meyve bekliyoruz. Bu yıl yine 15 TL ye satarız diye ümit ediyoruz. Ejder meyvesinin getirisi, diğer örtü altı sebzelere göre daha yüksek. Gübreleme, ilaçlama ve işçilik daha az. Meyvelerin fiyatı da daha yüksek. Sezonu da kısa olduğundan kısa zamanda çok yüksek gelir getirebiliyor” dedi.
 

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