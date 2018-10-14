Ekmeğin içinden yara bandı çıktığı iddiası

Edinilen bilgiye göre Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi'nde ikamet eden Alipaşa Küpçü adlı vatandaş, bir fırından aldığı ekmeğin içinden yara bandı çıktığını öne sürdü. Ekmeğin içindeki yara bandını oğlu Cengizhan Küpçü'nün fark ettiğini söyleyen Alipaşa Küpçü, çocuğun gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını tüm gün yemek yiyemediğini ve aç yatmak zorunda kaldığını söyledi.

"Sürekli ekmek aldığım bir fırından önceki sabah yine ekmek aldım" diyen Alipaşa Küpçü, "Kahvaltıda yemek yerken ekmek çocuğumun elindeydi ekmeği parçaladı. Parçalayınca baba bu ne dedi, bir şey var bunun içinde dedi. Ben de mayadır kütle halinde kalmıştır dedim 'yok farklı bir şey' dedi. Elime aldım baktım yara bandıydı" dedi.

Ekmeğin içindeki yara bandını görünce şaşırdığını da kaydeden Küpçü, "Bu şekilde görünce şaşırdım. Hemen aldım o sinirle ekmek fırınına gittim 'bu nedir, bu kadar da olmaz ekmekten yara bandı çıkması çok saçma bir şey değil mi niye dikkat etmiyorsunuz' dedim. 'Çocuğun eli kesilmiştir, dikkat etmemişlerdir' dedi fırıncı. Aldı elimden ekmeği kasaya attı. Ben de o tepki üzerine sinirlendim aldım ekmeği eve geri geldim" diye konuştu.

Küpçü, "Vatandaşlar dikkat etsin. Denetimlerin daha sık ve özenli yapılmasını istiyorum. Sokaktan geçen herkesi fırına alıp işçi yaparsanız olacağı sonuç da budur. Bu da insanların sağlığı ile oynamaktır. Buna dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.