Ekmek almaya gidiyordu, büyük korku yaşadı! 11 yaşındaki çocuğa kapkaç

DHA 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:10

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Turan, ekmek almak için evinden çıkarak bakkala doğru yürümeye başladı. Bu sırada cep telefonunu elinde tutan Elif Turan'a arkasından bir kişi yaklaştı. Küçük kızın boş anını bekleyen kişi, Elif'in elinde tuttuğu telefonu alarak kaçmaya başladı. Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Kapkaççı, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük kızın yaşadığı korku dolu anlar sokak bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, kapkaççının küçük kızın arkasından yaklaştığı ve cep telefonunu çaldığı anlar yansıdı.

"GELDİ, ÇELME TAKTI, KOŞTU"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan küçük kız, "Ekmek almaya gidiyordum. Yüzü gözükmüyordu. Geldi, çelme taktı, koştu. En altta kırmızı ceketli bir tane çocuk vardı. Ben koşayım dedim. Adam da kaçtı gitti. Orada kaçtı" ifadelerini kullandı.