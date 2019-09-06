27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7104
  • 6,2989
  • 276.015
  • 99519.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşları 7 ila 9 arasındaki çocuklar sıcak havanın etkisiyle gölgede mola verdi. Çocukların kağıt toplamak için kullandıkları çekçek diye tabir edilen ekmek teknelerini bırakmaması ise dikkat çekti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde okulların başlamasına kısa bir süre kala geçimini kağıt toplayarak sağlayan yaşları 7 ila 9 arasındaki çocuklar, sıcak havanın etkisiyle buldukları gölgede mola verdi. Yorgunluktan bitkin düşen çocukların uyurken bile çekçek diye tabir edilen araçlarını bırakmaması dikkat çekti. Bir süre gölgede dinlenen çocuklar daha sonra bölgeden ayrılarak işlerine devam ettiler.
 

PKKYPG´li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

Çay içerken vuruldu, sonrasındaki sözleri şaşkına çevirdi!

Çay içerken vuruldu, sonrasındaki sözleri şaşkına çevirdi!

73 yaşında ikiz annesi oldu!

73 yaşında ikiz annesi oldu!

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Fuat Oktay'dan 'kapıları açarız' resti: Bu bir tehdit değil, gerçektir

Fuat Oktay'dan 'kapıları açarız' resti: Bu bir tehdit değil, gerçektir

Rus savaş uçakları havada çarpıştı

Rus savaş uçakları havada çarpıştı

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Japonya'nın rengarenk kepenkleri

Japonya'nın rengarenk kepenkleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA