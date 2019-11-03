Ekmeklerini ‘ateş’ten çıkarıyorlar

İlkbaharda başlayan mesaileri ise kışın gelmesiyle sona doğru yaklaşıyor. Orman İşletme Müdürlükleri’nin belirlediği bölgelerde ocaklar kuran işçiler, kestikleri ağaçları traktör yardımıyla çalışma alanlarına taşıyor. Gerekli budama işlemlerinin ardından odunlar simetrik şekilde üst üste yığılıyor, önce saman ve yaprak parçaları ile kaplanıyor, ardından üzeri toprakla örtülerek içten içe yanmaya bırakılıyor. Daha sonra 15-20 gün arası ocaklarda tutulan odunlar işlem sonrası mangal kömürü olarak dışarı çıkıyor. Emeklerini ateşe veren Mardinli işçiler gece gündüz demeden, kömür ocaklarından çıkan yoğun is ve dumana aldırış etmeden ekmek parası için çalışıyor. Mangal kömürünün kilosu ise 2 ila 3 lira arasında alıcı buluyor.