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EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.
 
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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