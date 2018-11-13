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El koyduğu pamuk şekerleri çiğneyen zabıta memuru görevden alındı

Denizli'de, satıcının el koyduğu pamuk şekerlerini ayağıyla ezdiği görüntüler medyaya yansıyan zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire  Başkanlığından yapılan açıklamada, olayın 6 Ekim'de Merkezefendi ilçesi Saraylar  Mahallesi Selçuk Caddesi'nde gerçekleştiği belirtildi.
 
Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personelin karıştığı ve medyaya  da yansıyan tatsız olay sonrası 10 Ekim'de zabıta hakkında soruşturma  başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Zabıta görevinden uzaklaştırılmış, soruşturma  tamamlanma aşamasındadır." denildi.
 
Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, geçen ay  Bayramyeri'nde bir satıcının pamuk şekerlerine el koymuş, bu sırada kameraya  kaydedilen görüntülerde, görevli memurlardan birinin yerdeki pamuk şekerleri  ayağıyla itmesi ve ezmesi basında yer almıştı.

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