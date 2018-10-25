Elanur'u çarparak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sürücü kazayı başkasının yaptığı belirlenince serbest bırakıldı
Adana'da, çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriyeli sürücü, kazayı başkasının yaptığı tespit edilince salıverildi.
- AA
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 18 Eylül'de sokakta oynadığı sırada bir aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki Elanur Tarhan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.
Ekipler, ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda Tarhan'a çarptığı iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Amır H'nin kullandığı kamyonette küçük çocuğa ait örnek tespit edemedi.
Güvenlik kameralarından sokaktan geçtiği tespit edilen Ahmet K'nin kullandığı kamyonette inceleme yapıldı. İncelemede, olay günü mahallede ilaçlama yapan belediye görevlisi Ahmet K'nin kullandığı kamyonetin jantının içinde küçük kıza ait DNA örneklerine rastlandı. Polis, bunun üzerine Ahmet K'yi merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Ahmet K'nin, emniyette, o tarihte sokaktan geçtiğini ancak kimseye çarpmadığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet K'ye, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.
Tutuklu bulunan Suriyeli Amır H. ise serbest bırakıldı.
- Olay
Çamlıbel Mahallesi'nde 18 Eylül'de sokakta oynayan Elanur Tarhan (2), bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Polis, olaydan sonra başlattığı soruşturma kapsamında, Suriyeli Amır H. ve yanındaki Abdulmelik C'yi gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifadesinde çocuğa çarptığının farkında olmadığını iddia eden Amır H, 30 Eylül'de tutuklanmış, Abdulmelik C. ise serbest bırakılmıştı.?
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