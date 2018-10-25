Elanur'u çarparak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sürücü kazayı başkasının yaptığı belirlenince serbest bırakıldı Adana'da, çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriyeli sürücü, kazayı başkasının yaptığı tespit edilince salıverildi.