Elazığ ve Malatya'nın ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Cuma günü Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur şeklinde beklenen yağışların, özellikle Malatya’nın Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol, Elazığ’ın Sivrice, Maden, Arıcak, Alacakaya ve Karakoçan ilçelerinde kuvvetli metrekareye 20-40 kilogram olması bekleniyor. Beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"denildi.

Merkez, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmasını da istedi.