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Yaşam

Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışından kente gelen herkesin 14 gün karantina altına alınacağını, uymayanlara ise 3 bin 150 TL ceza kesileceğini bildirdi.

İHA02 Nisan 2020 Perşembe 23:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 23:52
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Koronavirüs salgını kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da her türlü tedbir alınıyor. Alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ederken, son olarak kente gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi. Bu kapsamda şehre giriş noktalarında güvenlik güçlerinin uygulama yaptığı kaydedildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "Aldığımız karar gereği Elazığ’a dışardan gelen herkes 14 gün boyunca Karantinaya alınacak ve evlerinden çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Çıkanlara ise her ihlal için 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır. Zorunlu haller dışında Elazığ’a gelmeyin" dedi.

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