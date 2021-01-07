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Yaşam

Elazığ'da, 69 suç kaydı olan şüpheliler tutuklandı

Elazığ'da, 3 iş yerinden farklı tarihlerde 4 televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K.Adliyeye sevk edilen ve toplam 69 suç kaydı olan şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 18:11 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:11
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yerinden 4 televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı 2 televizyon ve dizüstü bilgisayar ise sahiplerine teslim edildi. Toplam 69 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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