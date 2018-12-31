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Elazığ'da 92, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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Elazığ'da etkisini sürdüren kar nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 92 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerce yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kent merkezinde de zaman zaman etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Elazığ Belediyesi ekipleri ana arterler, hastane ve okul yolları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar temizleme timlerince de kaldırımlarda biriken karlar temizleniyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı.

İlk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verilen ilçede 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede belediye ekiplerince iş makineleriyle ana arterlerin açılması için çalışma yürütülüyor.

Vatandaşlardan Kemal Aslan, son 5 yılın en karlı aralık ayının yaşandığını belirterek, yolun kapalı olması nedeniyle kışlık ihtiyaçlarını yürüyerek köye ulaştırdıklarını söyledi.

Erkan Durmuş, karın yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirerek, ihtiyaçlarını almak için köyden ilçeye yürüyerek geldiklerini aktardı.

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