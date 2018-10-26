Elazığ'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Keban Baraj Gölü'nün Muratçık köyü mevkisindeki Çemişgezek Feribot İskelesi açıklarında suyun yüzeyinde ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bot timi, erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi kıyıya çıkardı.

Bölgede daha önce kaybolan kişilerin yakınlarına ulaşan ekiplerin ilk tespitlerine göre cesedin geçen yıl aralık ayında kaybolan Sami Ç'ye ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından DNA testi ve otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da geçen yıl 14 Aralık'ta kaybolan emekli öğretmen Sami Ç'nin otomobili, Muratcık köyü yakınlarındaki Keban Baraj Gölü kıyısında terk edilmiş bulunmuştu. Yaklaşık iki hafta süren su altı arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.